[아시아경제 오현길 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 DSR제강 DSR제강 069730 | 코스피 증권정보 현재가 4,980 전일대비 710 등락률 +16.63% 거래량 8,271,318 전일가 4,270 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제DSR제강, 주당 40원 현금배당 결정<세계최초> 암(癌)정복 프로젝트! 300조 수혜 新급등주! 조단위 매출 대폭등! close 에 대해 현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부에 대해 조회공시를 7일 요구했다. 답변 공시 시한은 오는 8일 오후 6시까지다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr