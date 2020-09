[포토]유성훈 금천구청장 시흥2동서 두 번째 '골목구청장' 행보

[아시아경제 박종일 기자] 유성훈 금천구청장이 4일 금천구 시흥2동에서 ‘동(洞)에 번쩍 골목구청장’ 두 번째 민생행보에 나섰다.

유성훈 구청장은 이날 오전 7시40분 시흥2동 궁도장에서 시흥2동 주민센터까지 ‘찾아가는 출근길 인사’로 일정을 시작해 ‘직원과의 소통간담회’, ‘주민자치 활동지원 사업 현장방문’, ‘주민간담회’, ‘호암늘솔길 방역’, ‘어르신 쉼터 방문’, ‘산사태 취약 지역 방문’ 등 지역 민생현안들을 살폈다.

유 구청장은 지난 7월30일 시흥3동을 시작으로 11월 중순까지 10개동에서 골목구청장으로서 민생현안들을 챙길 계획이다.

유성훈 구청장은 “최근 코로나19 재확산으로 불안해진 지역민심을 달래기 위해 골목구청장으로서의 두 번째 행보를 진행했다”며 “앞으로의 골목구청장 행보도 침체된 지역분위기를 되살리고, 주민들의 마음에 위안을 줄 수 있는 민생현안 중심의 활동들로 채워나가겠다”고 말했다.

