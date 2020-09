부천시립도서관, 북 페스티벌·전자책 서비스 등 온라인 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시립도서관은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 휴관하는 동안 '북 페스티벌 온라인', '전자책 서비스', '비대면 독서문화 특강' 등 다양한 문화행사를 온라인으로 운영한다.

우선 제20회 '부천 북 페스티벌'이 오는 28일까지 '서(書)로 더 가까이' 라는 주제로 열린다.

테마별 릴레이 저자 강연을 비롯해 낭독공연, 유튜브 동화구연, 집콕 문화생활 등을 진행한다. 참여를 원할 경우 네이버 밴드와 부천시립도서관 유튜브 채널을 이용하면 된다.

또 부천시립도서관 홈페이지에서 전자책 서비스를 이용할 수 있다. 스마트폰 사용자의 경우 모바일 부천시립도서관 홈페이지에 접속해 대출 후 스마트 앱(교보도서관)을 이용하면 된다.

전자책 이용자 수는 지난해부터 지속해서 증가하고 있으며, 특히 휴관 기간에 높은 증가세를 보이고 있다. 도서관 측은 앞으로도 많은 시민이 온라인으로 문화 혜택을 누릴 수 있도록 꾸준히 전자책을 구입·확대할 예정이다.

상동도서관에서는 11월까지 '비대면 독서문화 프로그램'을 운영한다. '꽃보다 청춘, 문학원정대 6기', '영화로 삶을 읽다', '베스트셀러를 통해 보는 시대정신' 등의 문화 프로그램이 선보인다.

또 부천 북 페스티벌과 관련해 '유튜브로 만나는 동화구연', '페인트 북 콘서트' 등의 문화행사와 '언컨택트 서바이벌 게임' 온라인 특강 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

신청 방법 및 자세한 사항은 부천시립도서관 홈페이지 공지사항을 참고하면 된다.

