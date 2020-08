'방구석 1열' 김희애 "'윤희에게' 퀴어 소재 부담 없었다…작품 할 수 있어 영광"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 김희애가 자신이 출연했던 영화 '윤희에게'에 대한 애정을 드러냈다.

30일 방송된 JTBC '방구석1열'은 문화체육관광부가 주최하는 성평등 영화 행사인 '벡델데이 2020'을 맞아 벡델리안(영화를 통해 양성평등을 실현하는 데 공헌한 영화인)으로 선정된 배우 김희애가 출연했다.

이날 방송에서 김희애는 "'윤희에게'는 퀴어 장르 영화다. 부담스럽지 않았냐"는 질문에 "전혀 부담감이 없었다. 그 자체가 러브스토리로 느껴졌고, 윤희라는 여성이 자기를 찾아가는 여행처럼 느껴졌다"고 전했다.

그는 "소재는 중요하지 않다. 이야기의 구성이 볼만한 가치가 있다면 저도 참여하고 싶다. 제 역할이 크건 작건, 일로서 뭔가를 하고 있다는 건 되게 중요한 것 같다"고 소신을 밝혔다.

아울러 그는 "중년 여성을 전면에 내세운 '윤희에게'라는 작품은 너무 귀하고 최선을 다하고 싶은 마음"이라며 "이 작품을 할 수 있어서 영광이고, 소품으로 잘 쓰이는 게 제가 할 일이라고 생각한다"고 전했다.

이날 김희애는 '윤희에게' 속 명대사에 대해 "요즘 팬레터를 받으면 많은 팬 분들이 한결같이 '추신. 나도 네 꿈을 꿔'라고 써주시는 걸 보고 깜짝 놀랐다"고 했다.

그러면서 김희애는 "그만큼 이 대사가 큰 임팩트를 줬구나 생각하게 됐고 이 작품을 통해 찐팬이 많이 생긴 것 같아서 감사하다"고 덧붙였다.

