NYT "전문가들, 아베 후임은 한일관계 개선 추구할 것"

한일분쟁 오래될수록 이익얻는건 중국과 북한 뿐

"후임으로 누가 되더라도 엄청난 도전 직면할 것"

[아시아경제 권재희 기자] 국외 전문가들이 아베 신조 일본 총리 후임자로는 한일관계 개선을 추구할 것이라는 전망을 내놨다.

앞서 아베 총리는 건강 문제를 이유로 전격 사임을 표명한 바 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 29일(현지시간) 아베 총리 후임자의 대내외 과제를 분석한 기사에서 "전문가들은 일본의 다음 총리가 한국과의 껄끄러운 관계를 해결하기 위한 조치를 취할 것이라고 말한다"고 보도했다.

호주국립대 국제관계학 교수인 로런 리처드슨은 NYT에 "강제징용 배상판결과 무역전쟁 등을 둘러싼 한일분쟁이 오래 갈수록 동북아지역 동맹약화가 심화되고 이를 통해 이득을 보는 유일한 승자는 중국과 북한 뿐"이라고 분석했다.

이어 그는 "한국과 일본 모두 역내 자유민주주의 법치 질서 유지에서 이득을 얻을 수 있고, 중국은 여기에 강하게 저항하고 있다"며 "하지만 미국의 역내 태세가 약화된 상황에서 한국 또는 일본이 스스로의 힘만으로 중국에 맞설 방법은 없다"고 평가했다.

특히 미국이 오는 11월 대선과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 대응에 전념하느라 더더욱 아시아에 신경쓸 여력이 없다는 것이다.

NYT는 누가 아베 총리의 후임이 되든 여러가지 면에서 엄청난 도전에 직면할 것이라며 ▲코로나19 대응 ▲일본 경제의 장기 침체 ▲중국의 군사력 확대 ▲연기된 도쿄올림픽 개최 여부 ▲미국 대선 등을 당면과제로 꼽았다.

중장기적으로는 여성의 정치 참여와 취업 확대, 남성 근로자의 일과 가정의 양립, 저출산 고령화에 이어 북한 미사일 위협, 악화된 한일관계 등의 문제에 직면할 것이라고 NYT는 보도했다.

그러면서 후임자는 아베 총리가 8년가까이 집권하며 쌓은 지명도와 위상을 갖지 못한 채 이런 수많은 문제와 직면하게 된다고 NYT는 지적했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr