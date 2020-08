정혜영, 원격수업 4남매 육아 고충…"하루 네끼 힘들다요"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 정혜영이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 온라인 수업을 하는 네 자녀를 육아하는 고충을 공유했다.

정혜영은 28일 인스타그램에 "아침 6시 40분, 점심 11시 30분, 12시 30분, 라이브 수업으로 인해 초등, 중등 점심시간이 나뉘어지고 저녁 6시. 하루 네 끼 힘들다요" 라며 "상황은 바뀌지 않기에 지금 내가 할 수 있는 건 엄마의 자리에서 충실하려고 애씁니다. 여기에 기쁨 플러스를 얹어야겠지요? 이게 어려운 숙제"라는 글과 함께 집에서 찍은듯한 사진을 올렸다.

해당 글에 많은 누리꾼들은 공감의 뜻을 밝히며 정혜영을 응원했다.

한편 정혜영은 가수 션과 지난 2004년 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다.

