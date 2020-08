철도공단, 재난대책 상황판단회의 ‘태풍 피해 예방·대응’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도시설공단은 김상균 이사장(재난대책본부장) 주관으로 상황판단회의를 열어 태풍 ‘바비’ 북상에 따른 전국 철도현장의 인적·물적 피해예방 대응방안을 논의했다고 26일 밝혔다.

이날 회의에서 철도공단은 지역본부 및 주요 현장 재난대책 준비상황을 화상회의로 실시간 점검하고 태풍과 폭염 등 재난예방과 추석 대수송 기간 안전관리 대응방안을 논의했다.

현재 철도공단은 김 이사장을 필두로 본사에 재해대책 5개 반을 편성하는 한편 각 지역별 본부장이 대책반장을 맡아 현장별 지역대책반을 구성·운영하고 있다.

특히 지난 장마기간에는 지원 팀을 별도로 편성하고 가용장비·인력·복구자재 등을 사전에 준비해 무사고로 수해를 복구하는 동시에 철도인근 주민 피해복구 지원에 적극 나섰다.

철도공단 김상균 이사장은 “안전 컨트롤 타워인 재난대책본부를 주관으로 대책을 마련해 태풍 바비로 인한 철도현장과 철도 주변 주민 피해가 최소화될 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr