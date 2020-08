제자 강제추행… 서울대 음대 교수 불구속 기소

[아시아경제 배경환 기자] 차에서 제자를 강제추행한 혐의를 받는 서울대 음대 교수가 불구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

24일 법조계에 따르면 서울중앙지검 여성아동범죄조사부(유현정 부장검사)는 지난 19일 서울대 음대 A교수를 강제추행 혐의로 불구속 기소했다.

A교수는 2015년 공연 뒤풀이 후 '집에 데려다주겠다'며 졸업생이던 제자 B씨와 함께 차를 타고 가다 B씨를 추행한 혐의를 받는다.

이후 B씨는 고민 끝에 지난해 5월 A교수를 고소했고 서울 서초경찰서는 같은해 9월 A교수를 기소의견으로 서울중앙지검에 송치했다. 이후 검찰의 보강수사 지휘에 따라 경찰은 재수사를 거쳐 3개월 뒤인 12월 이 사건을 기소의견으로 검찰에 다시 송치했다.

한편 서울대 음대 C교수도 지난해 7월 유럽 학회 출장에서 대학원생 제자의 숙소 문을 강제로 열고 들어가는 등 갑질과 성희롱을 한 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 서울대는 C교수를 직위해제하고 징계위원회에 회부했다.

