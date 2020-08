'미우새' 홍진영·홍선영 자매, SNS 사진 때문에 대립한 사연(Feat 곽도원)

[아시아경제 김정호 기자] '미운 우리 새끼' 홍진영·홍선영 자매가 사회관계망 서비스(SNS) 업로드를 놓고 의견이 엇갈렸다.

23일 오후 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 음식 사진을 찍는 홍진영·홍선영의 일상이 전파를 탔다.

이날 홍진영은 홍선영에게 "이렇게 음식 사진 또 (SNS) 올려라. 제발 올리지좀 마"라고 언급했다.

이를 들은 홍선영은 "내 마음이야, 왜 사생활 침해해"라고 맞섰다. 홍진영은 "그러면서 '다이어트 해야지' 하고 얼마나 꼴보기 싫은지. 그러면서 또 살찌고"라고 돌직구를 날렸다.

이를 들은 홍선영은 "내가 얼마나 운동 열심히 하는 줄 아냐. 하루에 3번 한다"고 강하게 말했다.

한편, 스튜디오에서 이를 본 곽도원은 "영화 회식할 때였는데 (홍선영씨가) 새벽에 오셔서 고기 드시더라. 쫑파티 하는데 옆에 앉으셔서 진짜 맛있게 먹더라"고 회상했다.

이에 홍진영 어머니는 "그러니까 살 못 뺀다"고 말했다. 이에 곽도원도 "저도 그렇다. 그래서 못 뺀다"고 맞장구를 쳐 웃음을 자아냈다.

그러면서 "나도 맛있게 먹는다는 말 많이 듣는다. 그래서 살 못 뺀다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

한편, 미운우리새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr