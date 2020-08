코로나19 확진자 나온 정부서울청사 별관, 밀접접촉자 등 35명 검사

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 2명이 발생한 서울 광화문 정부서울청사 별관에서 확진자와 밀접접촉한 35명에 대한 검체검사가 이뤄진다. 외교부는 확진자와 접촉이 의심되는 직원들을 자가격리 조치하고, 확진자와 같은 층에서 근무하는 직원들에 대해서는 24일 재택근무로 전환하도록 했다.

이재영 행정안전부 차관은 23일 서울청사에서 긴급 점검회의를 주재하고 정부청사관리본부장에게 "급속한 코로나19 확산 추세에서 과도할 만큼 선제적으로 대응 조치를 하고, 외교부 등 입주기관과의 긴밀한 협조체계를 갖춰 긴밀히 대응해 나가달라"고 당부했다.

정부청사관리본부는 앞서 22일 외교부 직원 1명과 청소 공무직 1명 등 별관 직원 2명이 코로나19 확진 판정을 받음에 따라 당일 이들이 근무했던 별관 6층과 11층, 15층에 대해 긴급방역을 실시한 데 이어 23일엔 청사 본관 및 별관 전체에 대해 2차 소독을 실시했다.

또 외교부를 포함한 서울청사 13개 입주기관에 주말 동안 불필요한 청사 방문과 층간 이동을 자제할 것을 요청하고, 실내외 전지역에서 철저한 마스크 착용, 불요불급한 회의 자제, 재택근무제 확대 실시 등을 재차 강조했다.

종로보건소 등 방역당국은 청사 내 CCTV 등을 통해 확진 판정을 받은 직원들의 동선을 확인하는 한편, 역학조사 결과 밀접접촉자로 분류되는 대상자에 대해서는 자가격리 및 검체검사를 즉각 실시하도록 하고 있다. 외교부 직원 15명, 미화 공무직 2명 등 밀접접촉자를 포함해 총 35명에 대한 검체검사를 실시할 예정인 가운데, 현재까지 추가 확진자는 나오지 않았다.

외교부는 또 이와는 별도로 확진자와 접촉이 의심되는 운영지원담당관실 30여명을 우선적으로 자가격리 조치하고 별도 통보시까지 자택에 머무르도록 했다. 또 확진자와 같은 층에서 근무하는 직원들에 대해서도 24일 모두 재택근무를 하도록 지시했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr