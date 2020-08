[아시아경제 정동훈 기자] 순천향대 천안병원 소속 간호사 등 의료진 3명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 병원 일부 시설이 폐쇄되고 접촉자들은 격리 조치됐다.

23일 해당 병원에 따르면 전날 응급 중환자실 간호사 1명과 내시경실 간호사와 간호조무사 각 1명 등 3명이 코로나19로 확진됐다.

확진 판정을 받은 응급 중환자실에는 6명의 환자가, 내시경실에는 10여명의 환자와 간호사들이 있었다. 이에 따라 병원 측은 응급 중환자실과 내시경실을 폐쇄하고, 다른 병동을 확보, 응급 중환자실에 있던 환자들을 코호트 격리했다.

밀접촉 환자와 전 직원에 대해서는 코로나19 검사를 진행 중이다. 검사 대상 2600여명 가운데 현재까지 검사가 끝난 1000여명은 음성으로 나온 것으로 알려졌다.

