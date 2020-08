'온앤오프' 한보름, 취미 생활 공개…'풍수지리+스킨스쿠버+애견미용'

[아시아경제 김정호 기자] '온앤오프' 배우 한보름의 취미 생활이 공개됐다.

22일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 '온앤오프'에서는 한보름의 일상이 전파를 탔다.

이날 한보름은 "역할 같은 거에 있어서 가리지 않는다. 일도 잘 안가린다. 연습생 생활이 길어서 자존감이 낮았는데, 어떻게 스트레스 풀지를 몰라서 해보고 싶은 건 뭔지 스스로에게 물었다. 그렇게 그림도 그리고 많은 것을 해봤다"며 다양한 취미 생활에 대해 설명했다.

한보름은 그렇게 시작한 취미들로 인해 5개의 자격증과 1개의 증명서를 갖게 됐다고 말했다. 그는 아침에 일어나 청소를 하며 기의 흐름을 좋게 하는 풍수지리에 입각한 인테리어를 공개해 궁금증을 자아냈다.

한보름에 따르면 현관에 많은 물건이 있으면 좋지 않다. 분홍색 물건을 두면 연애운이 들어온다 등 풍수지리 철학이 담긴 인테리어가 곳곳에서 보였다. 특히 해바라기 사진은 금전운을 위해 가져다 준다고 밝혔다.

스튜디오에서 이를 보던 성시경은 자기 집에 관해 물었다. 한보름은 잠을 잘 자냐고 물었고, 성시경이 아니라고 하자 "그럴 줄 알았다"면서 분석을 내놓았다. 특히 침대와 마주 보는 거울이 있으면 연애를 못 한다고 해 성시경을 절망하게 만들었다.

이후 한보름의 취미 생활은 끝나지 않았다. 유기견 봉사에서 취약한 환경의 개들을 도와주고자 애견 미용사 자격증도 취득했고, 커피를 매일 사 먹는데 이를 잘 알지 못하기에 바리스타 자격증도 땄다.

커피를 마시던 한보름은 갑자기 일어나 장비를 챙기고 어딘가로 향했다. 그가 향한 곳은 프리다이빙을 할 수 있는 곳이었다. 한보름은 "한 예능 프로그램에 가서 배웠는데 너무 좋았다. 한국에 돌아와서 바로 시작하고 자격증도 취득했다"고 말했다. 한보름은 이 자격증을 통해 해양 쓰레기 줍기 봉사 활동을 한다고 밝혔다.

아울러 한보름은 "하늘도 없고 땅도 없다. 상상한 대로 느껴지는 곳이 물 속이다. 나 자신에게만 집중할 수 있는 시간이다"고 말했다.

이에 스킨스쿠버 강사는 "한보름은 겁이 없다. 내가 더 놀랐다"고 말하며 한보름의 도전 정신에 박수를 보냈다. 더불어 한보름은 "스스로 항상 말하는 거지만 못해도 괜찮아. 잘하지 않아도 돼. 못하는 게 당연하다. 등 떠밀어서 하지 않은, 내가 하고 싶어서 하는 일이다. 그런 점에서 겁 먹지 않는다"고 도전 정신에 대해 말했다.

나아가 그는 "캐릭터 같은 것도 가리지 않는다. 넘어져도 괜찮다 다시 일어나면 되니까. 백번 넘어져도 일어났다. 어떤 배우가 되고 싶은지 스스로에게 많이 물어봤다. 내가 할 수 있을 때까지 연기를 길게 하고 싶고, 내가 해낼 수 있고 할 수 있는 것에 최선을 다하자는 게 내 생각이다"고 덧붙였다.

한편, 온앤오프는 매주 토요일 오후 10시 40분 방송된다.

