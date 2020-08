속초 동창회 여행→직장→직장동료 가족…'바캉스 감염' 우려

정은경 "동창생 집단여행서 직장까지 연결고리"

[아시아경제 임주형 기자] 강원도 속초로 휴가를 떠난 동창회 일행 중 17명이 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)에 무더기 감염되는 사례가 발생했다. 여름 휴가지가 새로운 집단감염지로 떠오르는 게 아니냐는 우려가 나온다.

질병관리본부 중앙방역대책본부(방대본)는 속초로 여행을 떠난 동창회와 관련해 총 17명의 코로나19 누적 확진자가 나왔다고 21일 밝혔다.

방대본에 따르면 지난 18일 해당 동창회에서 첫 확진자가 발생했다. 이후 방역당국이 역학조사를 통해 검체검사를 한 결과 16명이 추가로 확진, 17명의 누적 확진자가 발생했다.

날짜별로는 지난 18일 4명, 19일 11명, 21일 2명이 확진됐으며 지역별로는 서울 3명, 경기 12명, 인천 2명이다.

이들은 지난 9일에서 10일까지 이틀에 걸쳐 속초로 여행을 떠났다. 현재 방역당국은 이들의 감염원 및 감염경로에 대해 조사하고 있다.

방역당국은 여름철 휴가지 등 야외활동으로 인해 코로나19 유행이 확산될 우려가 있다고 밝혔다.

정은경 방대본 본부장은 "속초 동창생들의 집단 여행은 결국 직장으로 연결되고, 직장에서 동료들이 감염된 이후 직장 동료들의 가족까지 전파되는 연결고리가 확인되고 있다"며 "휴가철, 방학 등을 맞이해 다양한 야외활동, 여행, 모임이 증가하면서 유행이 확산될 우려가 있다고 거듭 말씀드렸다"고 강조했다.

이어 "7월말, 8월 초 여행 이후 그런 사례들이 확인되는 시점"이라며 "동선 확대로 인해 전국적 확산의 위험도 상당수 있다. 그런 부분에 대해 지속적 감시와 조사를 강화하고 있다"고 덧붙였다.

