[아시아경제 김봉주 인턴기자] 드라마 '도도솔솔라라솔' 출연 배우 허동원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 확진을 받자 함께 출연한 배우 고아라도 코로나 19 검사를 받을 예정이다.

20일 소속사 아티스트컴퍼니 관계자는 스포츠투데이에 "19일 예정됐던 드라마 촬영이 취소되면서 고아라는 현재 목포에서 서울로 이동 중이다"라며 "서울에 도착하는 대로 코로나 19 검사와 자가격리를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

최근 고아라는 KBS2 새 수목드라마 '도도솔솔라라솔' 촬영 중에 허동원의 코로나 19 확진으로 촬영이 중단됐다.

'도도솔솔라라솔' 관계자는 "배우를 포함한 스태프들이 신속히 검사를 받을 수 있도록 조치를 취했으며 결과가 나올 때까지 드라마 촬영을 중지한다"고 밝혔다.

