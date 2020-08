"아시아나 최종 담판짓자"…이동걸 회장, 정몽규 회장에 면담 제안

"현산-금호 협상 원만 이뤄져 아시아나 M&A 조속 종결 희망"

[아시아경제 김민영 기자]이동걸 산업은행장이 정몽규 HDC현대산업개발 회장에게 가급적 빠른 시일 내에 아시아나항공 인수·합병(M&A) 협상을 종결시키기 위해 아시아나항공 최고경영진과 면담할 것을 제안했다.

산업은행은 20일 현산의 아시아나항공 최종 인수의지 확인 등을 위해 최고경영진 간 면담을 제안했다고 밝혔다. 앞서 두 차례 아시아나항공 인수 문제 논의를 위해 만난 적이 있는 이 회장과 정 회장의3차 회동이 이뤄질 지 귀추가 주목된다.

산은은 이번에 면담을 제안하면서 현재 협의 중인 현산 측과 금호산업 간 대면 협상이 원만히 이뤄져 아시아나항공 M&A가 조속히 종결되기를 희망한다는 뜻을 전했다.

채권단인 산은은 인수 종결을 위해 필요한 역할이 있다면 최선을 다하겠다는 입장이다. 이를 위해, 산은은 가급적 빠른 시일내에 산은 회장과 정몽규 회장과의 면담을 제안했으며, 이번 면담에서 아시아나항공 M&A와 관련된 불확실성을 해소할 방침임을 밝혔다.

HDC현산은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인수 환경이 달라졌다며 12주간의 재실사를 요구하지만 매각 주체인 금호산업, 채권단은 난색을 보이고 있다.

