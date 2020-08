수해복구 현장서 빛난 전북-남원 자원봉사센터 협업

급식·세탁차량 등 운영, 35사단과도 협력

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북도 자원봉사센터와 남원시 자원봉사센터의 협업이 수마가 할퀴고 간 수해복구 현장에서 빛을 발하고 있다.

20일 시에 따르면 지난 7일부터 9일까지 3일 동안 내린 집중호우로 이재민이 발생하고 주택과 농경지가 침수되는 등 많은 재산피해가 발생했다.

이에 전북도 자원봉사센터는 남원시 자원봉사센터의 통합자원봉사지원단과 호흡을 맞춰 수해복구를 위한 지원업무에 집중했다.

집중호우 피해가 발생한 지난 8일부터는 대한적십자사의 이동급식차량을 이용해 이재민에게 식사를 제공하고, 12일부터는 익산·완주·전주 자원봉사센터의 이동급식차량에 광명시 사랑의 짜장차, 전주연탄은행 이동급식차량, 덕음스님 짜장차를 추가 배치해 이재민과 봉사자들의 식사를 전담했다.

이를 통해 금지면과 송동면에서 약 12일간 21대(누적)의 이동급식차량을 동원했으며, 1671명의 봉사자를 투입해 1만6176명에게 식사를 제공했다.

또한, 침수돼 오염된 이불과 의류 등의 세탁봉사에도 적극 나섰다. 남원시와 대한적십자사의 이동세탁차량에 전북·진안 자원봉사센터의 이동세탁차량을 추가 동원, 10일 동안 368명의 봉사자들을 투입해 이재민 세탁을 도왔다.

세탁봉사에서는 35보병사단과의 협업이 빛났다. 전북·남원 자원봉사센터와 적십자사의 이동세탁차량으로 세탁을 하는 동시에 35보병사단은 빨랫감을 수거하고 세탁 후 배송하는 방법으로 세탁봉사를 추진했다.

35보병사단은 피해 주민을 위로하는 편지를 동봉하고 세탁물을 건조해 집 앞까지 배달하는 등 피해 주민에게 큰 힘이 돼줬다.

남원시 자원봉사센터에서는 통합자원봉사지원단을 통해 자원봉사 인력의 접수와 배치를 총괄하고, 전북도 자원봉사센터에서 도내 자원봉사센터를 총괄해 지원하는 등 협업을 통한 역할 분담이 복구 작업에 큰 도움이 됐다.

양경님 남원시 자원봉사센터장은 “수해복구를 위해 남원을 찾아준 자원봉사자 분들에게 감사드린다”면서 “신속한 복구를 통해 남원 시민이 일상생활로 복귀할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

김광호 전북도 자원봉사센터 이사장은 “전북도 자원봉사센터의 활동이 수해로 상처받은 남원 시민에게 많은 힘이 되었으면 좋겠다”며 “앞으로도 재해 등의 피해가 발생할 경우 도내 자원봉사센터를 총괄해 적극적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr