産銀, 성장지원펀드 9조원 조성…국내 유니콘 기업 육성 선도

당초 8조원 조성 목표에서 초과·직방, 카카오VX 등 혁신기업에 2.3조원 투자 결실

초과수익 발생시 민간출자자 앞 이전 등 인센티브 제공으로 민간 유동성 흡수



[아시아경제 박선미 기자] 한국산업은행은 혁신창업 생태계 조성 등을 위해 3년간 8조원 목표로 출범한 성장지원펀드가 연내 9조원까지 조성 가능할 것으로 예상된다고 20일 밝혔다.

2018년과 지난해 2년간 6조1000억원을 성공적으로 조성한 데 이어 올해도 역시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에도 불구, 7월말까지 2조5000억원(출자확약서 기준)을 모집, 연내 9조원 조성 달성은 무난할 것이란 게 산은의 설명이다.

성장지원펀드 프로그램 하에서 3년 동안 IMM, JKL, 스카이레이크, LB인베스트먼트 등 국내 유수의 사모펀드운용사(PE), 벤처캐피탈(VC) 운용사가 선정돼 40개의 펀드를 운용하고 15개의 펀드를 조성 중에 있다. 지난달 말 기준 2조3000억원을 380여개 혁신기업에 투자하며 포스트 코로나 시대의 대한민국 혁신성장 생태계를 뒷받침하고 있다.

에스디바이오센서(코로나 진단키트 제조), 직방(온라인 부동산 서비스 제공), 카카오VX(스크린 골프, 홈트레이닝 솔루션), 위메프(비대면 e-커머스 기업), 마이리얼트립(온라인 트레블테크 기업) 등 포스트 코로나 시대를 선도할 기업들에 대규모 모험자본을 공급한 것이 대표적인 사례다.

산은의 성장지원펀드가 성공적이었던 이유는 정책금융기관의 초과수익을 민간출자자에게 이전하거나, 후순위를 보강하는 등 다양한 인센티브를 제공, 수익성과 안정성을 중시하는 민간기관의 유동성을 혁신기업의 성장자금으로 성공적으로 끌어들였다는 점에 있다.

산은은 그동안의 성과를 바탕으로 최근 정부가 발표한 한국판 뉴딜사업에 관련된 산업과 기업을 본격적으로 지원해 국내 PE, VC 시장의 새로운 방향을 제시할 계획이다.

산은 관계자는 “성장지원펀드 출범 이후 3년간 대한민국 혁신산업의 미래와 토종자본의 유니콘 기업 육성을 지원하기 위해 노력했다”며, “건전한 투자생태계가 지속될 수 있도록 한국판 뉴딜의 핵심분야인 비대면, D(데이터).N(네트워크).A(인공지능). 투자규모를 현재 8000억원에서 더욱 확대해 뉴딜 관련 정부정책 효과를 극대화하기 위한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr