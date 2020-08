김태년 “사법당국, 광화문 집회 참석단체 압수수색해서라도 명단 확보해야”

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 광화문 집회 참석자들을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 확산되는 것과 관련, “사법당국은 참석 단체를 압수수색해서라도 참석명단을 확보할 것을 주문한다”며 대응을 촉구했다.

김 원내대표는 20일 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “보수단체의 광화문 집회가 전국적 감염확산의 뇌관이 됐다. 확보된 일부 명단과 기지국 자료를 토대로 방역당국이 집회 참석자에 대한 전수조사를 시행하고 있지만 역부족”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “광화문 집회 참석자들의 지역감염이 전국적으로 확산되고 있다. 집회에 참석했던 확진자 9명 중 5명이 지역거주자라고 한다”며 “참석자들은 반드시 코로나19 진단 검사를 받아야 한다. 검사를 회피하고 방역 관련 가짜뉴스까지 퍼뜨리는 행위는 용납할 수 없는 반사회적 범죄행위”라고 강조했다.

그러면서 “더 이상 감염 의심자들이 전국의 거리를 활보하도록 방치해서도 안 된다”며 “사법당국은 자가격리 위반자, 역학조사 방해자, 방역 조사 진단 거부자에 대한 엄정한 법 집행을 서둘러주기 바란다”고 촉구했다.

김 원내대표는 미래통합당을 향해서도 대응에 나설 것을 강조했다. 그는 “집회 주최 측과 참가단체, 많은 당원이 참석한 걸로 보여지는 통합당의 협조가 필수적”이라면서 “통합당의 책임있는 조치가 절실하다. 집회가 끝난 지 5일이 지났는데 통합당은 집회에 참가한 소속 정치인과 당원에 대해 아무런 조치 없이 강 건너 불구경으로 수수방관하고 있다”고 지적했다.

김 원내대표는 “통합당이 방역에 협조할 의지를 보여야 한다”며 “지금이라도 광화문 집회에 참석한 당원 전수조사와 함께 자가격리와 진단검사를 권고하는 공당으로서의 책임 있는 조치를 다해줄 것을 촉구한다”고 덧붙였다.

