[아시아경제 김봉주 인턴기자] 쇼핑몰 CEO 송다예가 김상혁과 이혼이 법적으로 성립됐다는 보도를 부인하며 "사실혼 관계였다"고 밝혔다.

송다예는 지난 18일 iMBC와의 인터뷰에서 "김상혁과 나는 이혼 조정은 커녕 혼인신고조차 하지 않았다"고 밝혔다.

송 씨는 "뜬금없이 양측 확인을 걸친 듯한 뉘앙스로 김상혁과 내가 법적 이혼 절차를 밟았다는 보도가 나와 당황스럽다"고 말했다.

앞서 한 매체는 김상혁과 송다예의 이혼 조정 절차가 끝나 법적으로도 남남이 됐다고 보도했다.

김상혁과 송다예는 지난해 4월 결혼했지만 지난 4월 결혼 1년 만에 파경 소식을 전했다.

