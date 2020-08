[아시아경제 금보령 기자] 코닉글로리 코닉글로리 094860 | 코스닥 증권정보 현재가 2,070 전일대비 35 등락률 +1.72% 거래량 2,333,704 전일가 2,035 2020.08.19 15:19 장중(20분지연) 관련기사 코닉글로리, 네이버비즈니스플랫폼과 23억 규모 계약 체결코닉글로리, 보안주(정보) 테마 상승세에 8.16% ↑코닉글로리, 작년 영업익 2억5800만원…전년比 흑자전환 close 는 일신상의 사유로 조명제 대표 체제에서 리지앙(Li Jiang) 대표 체제로 변경한다고 19일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr