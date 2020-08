코로나19 장기화에 따른 아동 결식 우려 18일 재단에 성금 229만원 기부

[아시아경제 박종일 기자] 용산구에 위치한 삼각교회(담임목사 임준형)가 18일 용산복지재단(이사장 이상용)에 결식아동돕기 성금 229만원을 기부했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 인해 취약계층 아동들이 끼니를 거를 수 있다는 우려 때문이다.

임준형 삼각교회 담임목사는 “아이들의 결식 예방, 영양개선을 위해 모금을 진행했다”며 “어려운 아이들에게 도움이 되길 바란다”고 전했다.

이상용 용산복지재단 이사장은 “이웃 사랑을 실천해 준 삼각교회에 감사드린다”고 말했다.

