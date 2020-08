매물 줄고 값 오르는 토지거래허가구역

집값 안정 정부 기대와 달리 공급 급감에 잇단 신고가

잠실5, 76㎡ 21억8300만원 실거래…작년 12월 고점 경신

[아시아경제 김유리 기자] 정부의 서울 강남권 토지거래허가구역 지정이 오히려 집값 불안정을 키우는 요인이 되고 있다는 지적이 제기된다. 까다로운 허가 조건 때문에 수요가 줄어 가격이 안정될 것이라는 정부의 예상과 달리 오히려 공급이 급감하면서 일부 단지는 잇따라 신고가를 경신하는 추세다.

19일 서울부동산정보광장에 따르면 토지거래허가구역으로 묶인 송파구 잠실동 주공5단지 76㎡(전용면적)는 지난달 18일 21억8300만원(15층)에 실거래 신고됐다. 지난해 12월 고점(21억5560만원)을 넘어선 가격이다. 강남구 대치동 은마 76㎡ 역시 지난달 20억5000만원(2층)에 실거래 신고를 했다. 올해 들어 최고가로 지난 6월23일 토지거래허가구역 지정 전 거래 가격(19억7000만원) 대비 8000만원 올랐다. 사상 최고가이던 지난해 12월 21억5000만원보다는 1억원 낮은 가격이지만 해당 물건이 선호도가 낮은 저층부라는 점을 고려할 필요가 있다는 것이 일선 중개업소들의 판단이다.

이 때문에 정부가 집값 안정을 위해 강남구 대치동ㆍ삼성동ㆍ청담동, 송파구 잠실동 등 4개동을 토지거래허가구역으로 묶었지만 기대한 효과가 제대로 나타나지 않고 있다는 분석이다. 지난 6월23일부터 이 4개동에서 집을 사려면 구청장의 허가가 필요하며 전세를 낀 매물은 매매할 수 없게 됐다. 2년 이상 실거주 등 조건도 까다로워졌다.

다만 이들 지역의 거래량은 급감했다. 지난 6월 아파트 매매 거래는 잠실동 259건, 대치동 134건, 삼성동 122건, 청담동 43건이었으나 지난달에는 각각 18건, 15건, 15건, 8건에 그쳤다. 토지거래허가구역 지정 전 일시적 거래 급증과 지난달 거래 신고 마감 전이라는 점을 감안해도 뚜렷한 거래 위축이다. 대치동 A공인중개업소 대표는 "꾸준한 학군 수요, 삼성동 글로벌비즈니스센터(GBC), 영동대로 개발 등 호재로 찾는 사람들은 꾸준하지만 거래 조건이 까다롭다 보니 매물 희소성은 커졌다"고 설명했다.

윤지해 부동산114 수석연구원은 "토지거래허가구역은 거래가 더 어려운 특수 시장이긴 하나 시장이 이미 실수요자 위주로 상당히 재편된 데다 규제 강화에도 매물이 쏟아지진 않아서 소수 거래가 가격을 끌어올리는 현상이 나타나고 있다"며 "올해 하반기까지는 이와 유사한 흐름이 이어질 것"으로 전망했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr