100일 체력 완성…‘정관장 아이패스 H 100일 세트’ 출시

[아시아경제 이선애 기자] KGC인삼공사는 학업과 스트레스로 몸도 마음도 지친 고등학생에게 면역력부터 기억력까지 스마트한 건강 케어를 위한 ‘정관장 아이패스 H 100일 세트’ 에디션을 출시했다고 19일 밝혔다.

'정관장 아이패스 H 100일 세트'는 꿈을 향해 마지막까지 최선을 다하는 ‘에너지’의 의미를 담은 제품으로 학생들의 맞춤형 건강관리로 인기가 높은 ‘아이패스 H’를 100일치로 재구성한 기획세트다.

‘정관장 아이패스 H’는 국내산 6년근 홍삼을 주원료로 황기, 당귀, 칼슘 등의 부원료가 함유돼 학업과 스트레스로 지친 고등학생의 면역력 증진, 피로 개선과 기억력 개선에 도움을 줄 수 있는 제품이다.

정관장은 수업시간이 단축되는 등 많은 고등학생이 막막하고 부담감을 느끼고 있는 상황을 극복하고 여름철 건강관리를 통해 심리적 안정 상태에서 학교생활을 이어갈 수 있도록 ‘아이패스 H 100일 세트’를 기획했다는 설명이다.

정관장은 ‘아이패스 H 100일 세트’와 함께 특별한 집중관리가 필요한 청소년 프리미엄 제품인 ‘아이패스 브레인&파워세트’를 기존제품 대비 가격 부담을 줄여 학생들의 100일 체력 완성의 응원 메시지를 담았다.

정관장은 Z세대들의 트렌드를 반영하여 부캐(부캐릭터)를 활용한 응원 이벤트도 마련했다. 학교 생활을 하는 모습(본캐)과 자유롭게 꿈을 찾는 모습(부캐)의 인증샷을 올리면 추첨을 통해 ‘정관장 아이패스 H 100일 세트’와 ‘고등래퍼 이영지 모델 한정판 굿즈’ 등 다양한 경품을 증정한다.

KGC인삼공사는 “학생들의 생활리듬을 다잡고 잘 적응할 수 있도록 세심한 케어가 필요한 시점이다”라며 “꿈을 위해 노력하는 학생들이 흔들리지 않도록, ‘정관장 아이패스’가 응원한다”고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr