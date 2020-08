양천구, 장기요양기관 종사자 무료독감예방접종

국가무료접종 대상에서 제외된 만 61세 이하 장기요양기관 종사자 4가 백신 무료접종 지원

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 장기요양기관 종사자의 처우를 개선하고 어르신 요양 서비스의 질 향상을 위해 양천구 소재 장기요양기관 종사자를 대상으로 무료 독감예방접종을 시행한다.

지원 대상은 만 61세 이하(1959.1.1. 이후 출생자)로서 신청일 현재 양천구 장기요양기관에 재직 중인 자다. 양천구의 대상 기관은 장기요양시설, 재가 요양기관 등 200여개 소다.

접종기간은 오는 9월1일부터 11월10일까지 이며, 기간 내에 희망병원에서 접종한 후 신청서와 진료비상세명세서(백신명과 가격 기재 필수)를 소속 장기요양기관에 제출하면 4가 백신(3가 백신 포함) 접종실비가 지원된다.

또 소속 장기요양기관의 협약병원을 통해 접종할 경우 기관부담으로 선(先)접종 후 기관에서 양천구로 접종비를 신청하는 방법도 가능하다.

서울시 실태조사에 따르면 요양보호사 대부분은 비정규직 근로자로 타 직종에 비해 낮은 임금과 열악한 노동 여건 속에서 일하고 있으며, 또한 몸이 불편한 어르신을 직접 케어하는 과정에서 근·골격계 질환과 감염성 질환의 위험에 노출돼 있는 상황으로 이들의 처우 개선이 필요한 것으로 나타났다.

구 관계자는 “돌봄서비스의 질을 높이기 위해서는 요양보호사의 처우개선이 우선해야 한다. 또 요양보호사는 어르신들과 면대면 접촉업무를 하기 때문에 독감예방접종이 꼭 필요하다”며 “올 해 국가무료접종 대상자가 만 62세 이상으로 확대된 가운데 국가무료접종 대상에서 제외된 만 61세 이하 요양보호사의 접종을 지원할 계획”이라고 덧붙였다.

김수영 양천구청장은 “급속한 고령화 물결 속에서 어르신들을 전문적으로 돌보며 돌봄 서비스 제공의 중요한 역할을 하고 있는 요양보호사들이 건강한 상태에서 어르신들에게 서비스를 제공할 수 있도록 이들의 건강권을 보장하겠다”고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr