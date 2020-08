속보[아시아경제 김가연 기자] 18일 경기도 남양주시는 코로나19 추가 확진자 9명이 발생했다고 밝혔다.

이날 확진된 주민(80번∼88번) 중 별내동 60대(80번), 60대 노원구 주민(81번), 별내동 50대(83번), 별내동 20대(84번), 와부읍 30대(85번), 진건읍 30대(86번), 화도읍 60대(87번)가 사랑제일교회 확진자의 접촉자로 확인됐거나 전수검사 대상자인 것으로 파악됐다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr