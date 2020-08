박능후 "교회發 코로나19 확산세 심각, 강화된 조치 검토"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 박능후 중앙재난안전대책본부 1차장(보건복지부 장관)은 17일 "서울 성북구 사랑제일교회 등 교회에서의 집단감염이 1차 전파에 그치지 않고 다른 교회나 다중이용시설, 8·15 집회 등을 통해 2·3차 전파로 이어지고 있다"며 "사랑제일교회 신도와 교회를 방문한 이들, 8·15 집회에 참석한 분들은 가까운 선별진료소에서 진단검사를 받아 달라"고 당부했다.

박 1차장은 이날 오전 정부 세종청사에서 열린 중대본 회의 모두 발언을 통해 "코로나19 확산세가 심각한 현재 시점에서 가장 중요한 것은 신속한 진단검사이고 속도가 관건"이라며 이 같이 말했다.

중대본에 따르면 지난 14일 국내 코로나19 신규 확진 환자 수가 103명으로 100명을 넘어선 뒤 나흘 동안 지역에서 발생한 신규 확진자 수만 총 713명(15일 155명, 16일 267명, 17일 188명)으로 파악됐다. 서울, 경기 등 수도권은 물론 전국 12개 시도에서 관련 확진자가 나오는 등 대유행 양상으로 가고 있다.

박 1차장은 "방역당국은 현 상황을 엄중하게 보고 보다 강화된 조치를 검토하겠다"고 강조했다. 그러면서 "방역당국의 조치에 따르지 않거나 방해하는 행위는 우리 공동체의 안전을 위협하는 것"이라며 "정부는 국민의 건강을 보호하기 위해 관계법령에 따라 엄중하게 조치해 나갈 것이라는 점을 다시 한번 강조한다"고 덧붙였다.

수도권을 중심확진자 수가 급증하면서 병상과 의료인력 등 의료자원 확보에도 비상이 걸렸다. 박 1차장은 "앞으로 환자 수 증가에 대비해 지방자치단체와의 협력을 강화하겠다"며 "경증환자는 생활치료센터에서, 중증환자는 병원에서 치료받을 수 있도록

준비할 것"이라고 말했다.

그는 또 "코로나19와의 긴 전투 과정에서 방역당국이 믿을 수 있는 가장 큰 무기는 국민들의 협조와 참여였고 감염속도를 낮추는 가장 중요한 수단"이라며 "지난 16일부터 시행된 수도권 사회적 거리두기 2단계 조치에 따라 모임과 외출을 자제하고 마스크 착용, 거리두기 등 방역수칙을 철저하게 준수해 달라"고 당부했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr