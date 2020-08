[공시+]에이팩트, 2분기 매출액 126억… 전년比 8%↑

[아시아경제 구은모 기자]반도체 후공정 전문 기업 에이팩트 에이팩트 200470 | 코스닥 증권정보 현재가 6,310 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,310 2020.08.18 08:39 장시작전(20분지연) close 가 1분기에 이어 2분기에도 실적 상승세를 이어갔다.

에이팩트는 올해 2분기 매출액 126억원으로 지난해 같은 기간보다 8% 증가했다고 18일 공시를 통해 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 18억원으로 6% 늘었고, 당기순이익은 지난해와 비슷한 수준인 15억원을 기록했다. 상반기 누적 기준으로는 매출액 254억원으로 전년 동기 대비 10% 늘었다. 영업이익과 당기순이익은 각각 37억원, 28억원을 기록했다.

회사 측에 따르면 지난해 5월부터 테스트 장비 투자를 진행하면서 전반적인 생산력이 향상됐고, 그로 인해 1분기에 이어 2분기에도 매출 향상 효과가 나타났다. 주요 고객사인 SK하이닉스 매출 역시 꾸준히 늘어나고 있다.

에이팩트 관계자는 “테스트 장비 투자 효과로 지난 1분기에 이어 2분기 역시 실적 상승에 성공했다”며 “기존 사업의 안정성을 유지한 가운데, 관련 사업 진출 등을 통해 사업을 확대할 수 있는 방안을 검토하여 더욱 성장할 계획”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr