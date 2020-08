볼빅 레인지 파인더 V2 "스마트 거리측정기"

"스마트 거리측정기."

볼빅 레인지 파인더 V2(사진)의 화려한 변신이다. 2018년 V1 출시 이후 2년 만에 디자인과 성능, 가성비를 모두 업그레이드시켰다. 151g 초경량에 93.5x71x36mm 컴팩트한 사이즈부터 시선을 끈다. 한 손에 쉽게 잡히는 그립감으로 이어진다. 무광컬러볼 뉴비비드 3L 컬러를 대입한 투톤 디자인과 레드, 오렌지, 그린, 화이트, 블랙 등 총 5가지 컬러가 패션에 민감한 골퍼들에게 더욱 인기다.

오차 범위 '+/- 1야드(yd) 이내'라는 게 놀랍다. 6배율 광학렌즈로 최대 990야드까지 폭넓게 측정할 수 있다. 노멀, 핀파인더, 스캔 등 3가지 모드다. 원하는 타깃이 확인되면 빠른 진동을 통해 거리를 안내하고, 높낮이를 자동으로 스캔 및 환산하는 슬로프 기능을 작동한다. 두 개의 버튼으로 컨트롤이 쉽다. IPX4 방수기능은 기본, 합리적인 가격은 보너스다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.