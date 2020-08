곽도원 나이, 유재석보다 1살 어리다?…"재석이 형"

[아시아경제 김정호 기자] 배우 곽도원의 나이가 누리꾼들 사이에서 화제다.

16일 오후 방송된 SBS '런닝맨'에서는 영화 '국제수사'의 곽도원, 김대명, 김상호가 출연했다.

이날 곽도원은 "이번에 '국제수사'라는 영화로, 홍보하러 왔다, 홍보"라며 "밤새 촬영하고 와서 목이 많이 상태가 맛이 갔다. 영화 제목은 '소방관'이다"라고 운을 뗐다.

이에 이광수는 "20초 사이에 영화 4편을 홍보한다"라고 한마디를 했지만 유재석이 "자, 자, 조용"이라며 이광수의 말을 가로막아 주변에 웃음을 안겼다.

이후 유재석은 "우리 도원씨"라며 곽도원에게로 관심을 집중시켰다. 아울러 게임을 할 때에는 곽도원이 유재석에게 "재석이형"이라고 부르는 모습을 볼 수 있었다.

유재석 나이는 1972년생이며 곽도원 나이는 1973년생이다. 유재석이 곽도원보다 한 살이 많다.

더불어 이날 지석진은 멤버들을 보더니 곽도원에게 조심스럽게 "도원 씨 올라가는 거 괜찮지 않냐"라고 물었다. 이를 보던 MC 유재석은 "근데 왜 이렇게 도원이를 어려워하냐"고 웃으며 물었다.

당황한 지석진은 "그런 거 아니다"라고 답했다. 이에 멤버들은 지석진에게 "7살이나 어리지 않냐. 한참 동생인데 왜 그러냐"고 되물었고 지석진은 "동생이긴 한데 팬"이라고 덧붙였다.

이어 그는 결국 곽도원에게 "도원아 같이 올라가자"고 말해 주변을 폭소케 했다.

한편, 런닝맨은 매주 일요일 오후 5시 방송된다.

