[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 서효림이 다이어트 중 근황을 전했다.

서효림은 지난 13일 자신의 인스타그램에 "며칠전 크로플 이 맛은 무엇? 크로플을 알아버렸다. 다이어트는 멀어져간다…" 라는 글을 올렸다.

이어 "12kg이 안빠져요. 다들 빠지는데 나는 왜? 어떻게 빼요"라고 말했다.

사진 속에서 서효림은 배우 김수미의 아들인 사업가 정명호 씨와 커피숍에서 다정하게 포즈를 취하하고 있다.

한편, 서효림은 지난해 정명호 씨와 결혼식을 올렸고 지난 6월 첫 딸을 낳았다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr