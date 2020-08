심민 임실군수, 섬진강댐 방류조절 실패 강력 항의

하류지역 6개 시·군 공동 건의서 발표

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 심민 임실군수가 환경부와 수자원공사 본사를 방문해 기록적인 폭우에 댐 방류조절 실패로 군민들이 큰 피해를 입은 것에 대해 강력히 항의했다.

13일 심민 군수는 지난 집중호우에 섬진강댐 하류지역이 큰 피해를 입은 것과 관련 환경부와 수자원공사를 찾아 “섬진강댐 피해지역 모두를 특별재난지역을 지정하고, 체계적인 수계관리를 위해 국토교통부로 다시 환원시켜야 한다”고 주장했다.

심 군수는 이날 오전 환경부에서 섬진강댐 하류 지자체인 남원시, 순창군, 곡성군, 구례군, 광양시 등 6개 시·군과 함께 ‘섬진강댐 하류 시·군 공동건의서’를 발표하고 같은 입장을 적극 피력했다.

이어 오후에는 수자원공사를 방문해 섬진강댐 물 관리 오류를 지적하며, 이번 사태에 대해 강력히 항의했다.

심 군수는 “섬진강댐 하류지역은 사상 최악의 물난리를 겪으며 수많은 이재민이 발생했고, 재산피해는 현재 집계조차 어려운 실정이다”며 “지역 주민들은 한국수자원공사 등 댐 관리기관의 수위조절 실패임을 당연한 사실로 받아들이고 있다”고 전제한 뒤 국토부 환원 등 5개 조항을 담은 공동건의서를 발표했다.

공동건의서에 따르면 ▲섬진강댐 하류지역 6개 시·군 모두를 특별재해지역으로 지정하고 피해 보상 ▲체계적인 수계관리를 위해서는 섬진강 유역 관리청 신설 또는 국토부 환원 ▲갈수기 및 평시 섬진강 하류 건천방지 및 농업용수 부족량 해결을 위해 방류량 확대 재산정 등을 요구했다.

이어 ▲장마기와 태풍북상 시 댐 방류량을 댐 상류 유입량, 일기예보와 자동 연동해 홍수통제기능을 강화할 것과 ▲댐 방류 등 수자원 관리에 관해 지자체 사전 협의 및 참여 장치를 제도로 마련할 것을 강력히 건의했다.

이번 폭우로 인해 섬진강댐 하류지역 주민들은 사상 최악의 피해를 입으며 댐 수위조절 실패에 울분을 토하고 있다.

이날 6개 시·군은 “집중호우가 사전에 예보됐음에도 선제적 방류보다는 담수에 무게를 두고 있다가 기록적인 폭우로 섬진강의 수위가 최고 높아진 지난 8일 오전에서야 댐의 최대치인 초당 1870t의 기록적인 물을 긴급 방류했다”고 지적했다.

그러면서 “피해의 원인을 폭우로만 돌리고 있는 한국수자원공사 등 댐 관리기관들의 입장은 하류지역 주민들에게 큰 상처를 주고 있다”고 호소했다.

지난 1965년 섬진강댐이 완공된 이후 댐 하류는 갈수기에 장화를 신고 강을 건널 수 있는 건천으로 메말라 가면서 하천 생태계가 파괴돼 가고 있는 실정이다.

심 군수는 “임실군은 섬진강댐 최인접지역으로 이곳 주민들은 이번 폭우로 또 다시 고립되는 고통을 겪었다”며 “폭우가 집중되는 하절기면 댐 방류량에 촉각을 기울이며 불안에 떨어야 했던 세월을 55년째 겪고 있다”고 토로했다.

이번 폭우로 임실군은 2개 마을과 48가구가 침수되고 98명의 이재민이 발생했으며 농경지 161㏊가 피해를 입었다. 현재 재산상 피해가 집계 중인 가운데 피해액도 적지 않을 전망이다.

심 군수는 “1965년 지어진 섬진강댐은 임실군민의 애환과 아픔의 또 다른 이름이다”며 “이번 사태를 계기로 댐 관리에 대한 전반적인 진단과 체계적인 운영에 대한 대안이 반드시 마련되어야 할 것이다”고 말했다.

