1천2백억 피해 전남 구례 ‘특별재난지역 선포’

文 대통령 12일 ‘눈으로만 봐도 특별재난지역’, 13일 특별재난지역 선포



12일 오후 11시 추정피해액 1268억 원, 쓰레기만 치워도 끝없는 상황



긴급 상수도 복구·방역대책 강구, 민·관·군 하루 2천 명 투입

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 1천2백억 원대의 수해 피해를 입은 전남 구례군이 13일 특별재난지역으로 선포됐다.

지난 12일 구례 5일 시장 등을 방문한 문재인 대통령은 “눈으로만 봐도 특별재난지역 선포 대상”이라며 신속한 행정·재정 지원을 약속했다. 문재인 대통령은 13일 구례 등 11개 지자체를 특별재난지역으로 선포했다.

13일 구례군에 따르면 이번 폭우로 전체 1만 3천 가구 중 10%에 달하는 1184가구가 침수 피해를 보고 이재민 1318명이 발생했으며 총 피해액은 1268억 원으로 추정된다.

농경지 421ha가 물에 잠기고 가축 3650마리가 피해를 보았다. 구조된 가축들도 지속해서 폐사하고 있다. 상가 157동이 침수피해를 입었으며 상가 당 최소 피해액은 평균 3천만 원으로 예상된다.

구례군에는 수해 피해 발생 후 하루 평균 2천 명의 인력이 투입돼 복구작업을 진행하고 있으나 피해 규모가 워낙 커 민간시설 복구율이 10%도 되지 않는 상황이다.

자원봉사자와 행정·소방·경찰 공무원 1천4백 명과 군 장병 600명이 피해가 심각한 구례읍 5일 시장과 양정마을을 중심으로 쓰레기를 치우고 있으나 막대한 피해 규모에 인력이 부족한 실정이다.

김순호 군수는 “건물에서 물에 붙은 물건들을 꺼내고 쓰레기를 치워도 치워도 끝이 안 보이는 상황”이라고 밝혔다.

더불어“많은 자원봉사자와 군 장병께서 복구에 함께 해주고 있지만 피해 규모가 워낙 커 대부분 가구는 손도 못 대고 있다”며 “차례대로 모든 수해 피해자들이 도움받을 수 있도록 노력하겠다”라고 안타까운 마음을 전했다.

구례취수장을 긴급복구해 13일 오후 상수도 공급률은 80%이다. 그러나 침수지역 청소 등에 많은 물이 사용돼 일부 지역은 단수 상황이 이어지고 있다. 구례읍 지역은 탁도가 높아 음용은 불가능하고 생활용수로만 사용 가능하다.

방역에도 비상이 걸렸다. 침수지역은 장티푸스 등 수인성 및 식품매개 감염병 발생 위험이 크다. 구례군 보건의료원과 11개 지역 보건소, 군부대 등이 취약지역에 대한 방역을 추진하고 있다. 코로나19 예방을 위해 이재민이 대피소에 입소할 때 열 체크를 진행하고 손 소독제와 마스크를 지급하고 있다.

상하수도 사업소, 종합사회복지관 등 공공시설 67개소가 물에 잠기며 기능을 잃었다. 구례군은 중장비 1일 140대를 동원해 도로, 제방 등에 대한 긴급복구를 진행하고 있다.

김순호 군수는 “특별재난지역 지정으로 복구 작업에 숨통이 트였으나 여전히 갈 길이 먼 상황”이라며 “자원봉사자와 군 장병들의 많은 참여를 부탁드린다”고 호소했다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr