[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 효성중공업 = 계열사 Hyosung HICO, Ltd.에 355억2900만원 규모의 채무보증을 결정. 자기자본 대비 3.59%

◆SK케미칼=올해 2분기 연결 기준 176억원의 영업이익을 기록해 전년 동기 대비 42.0% 감소했다고 공시

◆포스코=분기배당으로 보통주 1주당 500원의 현금배당을 결정. 시가배당율은 0.3%.

◆ 셀트리온 = 올해 2분기 연결기준 영업이익으로 1818억원을 기록해 전년동기대비 118% 늘었다고 공시.

◆ 금호석유 화학= 올해 2분기 연결기준 영업이익으로 1201억원을 기록해 전년동기대비 13% 감소했다고 공시.

