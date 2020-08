경주시, 보문단지 할인 상품 '통합이용권' 9월께 출시

6일 보문투어패스 발매 앞두고 관광업체 설명회 열어

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 사계절 체험 테마관광시설인 동궁원 등 관광휴양지인 보문단지의 각종 시설을 티켓 한장으로 이용할 수 있는 '경주 보문통합이용권'(가칭 보문투어패스)을 빠르면 9월께 출시한다고 9일 밝혔다.

이와 관련, 경주시는 지난 6일 사계절 체험 테마관광시설인 동궁원에서 보문단지 주요 관광업체를 대상으로 '보문투어패스' 구축 설명회를 열었다.

이날 설명회에는 경주세계문화엑스포를 비롯해 경주버드파크, 경주세계자동차박물관, 한국대중음악박물관, 경주테디베어뮤지엄, 경주키덜트뮤지엄, 우양미술관, 경주솔거미술관, 손재림화폐박물관, 경주월드 등 많은 업체가 참석했다.

현재 쿠팡·위메프·티몬 등 소셜커머스는 전국 지자체 별로 다양한 관광지를 묶은 패키지 형 투어패스와 일정시간 내 사용하는 자유이용 투어패스 등 무수히 많은 온라인 관광지 할인 상품이 내놓고 있다. 하지만, 보문관광단지의 관광지를 묶은 투어패스권은 아직 없어 많은 시민과 관광객의 아쉬움이 컸다는 게 경주시의 설명이다.

경주시는 보문통합이용권이 출시되면, 현재 경북도에서 판매하는 경북투어패스(경주신라투어패스), 경북나드리 투어패스와 함께 경주를 대표하는 관광상품으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

김차식 동궁원장은 "코로나19로 위축된 보문단지 관광 활성화를 위해 나아가야 할 방향과 상생에 중점을 두고 다양한 방법을 강구하고 있다"면서 "경주 보문통합이용권이 성공적으로 출시되어 관광업체와 더불어 숙박업과 음식점 등도 함께 상생하는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

