신안군, 버스완전공영제 업무 개선비용 절감

공제조합가입 연간 3억 원 이상 예산 절감

[아시아경제 호남취재본부 김기운 기자] 전남 신안군이 업무협약을 통해 전남버스운송조합 및 버스공제조합에 가입함으로써 보험료 절감은 물론 버스 전용 유류 카드를 제작해 유가 보조금을 지원받을 수 있게 돼 연간 3억 원 이상의 절감 효과를 기대하고 있다.

7일 신안군에 따르면 지난 2013년 전국 최초로 버스 공영제를 전면 시행해 현재 76대의 공영버스가 운행되고 있으나, 책임 및 의무보험에 가입하면서 그동안 일반보험사들의 높은 손해율을 이유로 신규 보험 가입 기피와 보험료 할증 적용으로 매년 높은 보험료를 지급하면서 재정 부담의 한 요인과 연중 매월 반복 발생하는 보험 계약갱신 방법 개선이 절실했다.

군은 그동안 민간 버스운수업체를 조합원으로 한 버스운송조합과 지난해부터 수차례 업무 협의를 거친 끝에 지난 3월 버스운송조합 이사회의 가입 승인을 받고, 지난달 1일부터 공영버스에 대해 공제조합과 보험계약을 체결함으로써, 연중 수시로 발생 되는 갱신업무를 연 1회로 간소화하고, 매년 보험료 할인 적용을 받아 예산을 절감할 수 있게 됐다.

또한, 버스 전용 유류 카드 제작을 마치고, 오는 13일부터 주유 시 유류 카드를 사용해 1ℓ당 380원의 유가보조금을 지원받을 수 있어 투명성 확보는 물론 연간 3억 원 이상의 예산을 절감할 수 있게 됐다.

신안군 관계자는 “적극적인 업무 개선을 통해 절감된 예산으로 더 나은 주민 교통서비스 제공은 물론 버스 공영제를 준비하고 있는 다른 자치단체에의 모범 사례가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

