광주은행, 10일부터 ‘오픈뱅킹 333 이벤트’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 오는 10일부터 내달 27일까지 ‘오픈뱅킹 333 이벤트’를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 광주은행 오픈뱅킹 서비스 최초 가입 후 다른 은행 계좌에서 광주은행 본인 계좌로 이체한 고객을 대상으로 7주간 매주 333명씩, 총 2331명에게 GS25편의점 모바일상품권 3000원을 제공한다.

이벤트 참여는 광주은행 오픈뱅킹 가입 시 문자 및 휴대폰 마케팅에 동의하면 자동으로 응모된다.

이벤트 경품 지급은 매주 화요일을 기준으로 전주(월~일요일) 동안 이벤트 지급조건을 충족한 고객을 대상으로 당첨자 추첨 후 광주은행에 등록된 휴대폰 번호로 문자 발송되며, 당첨자는 광주은행 홈페이지에서 확인할 수 있다.

조정민 광주은행 디지털사업부장은 “광주은행 앱 하나만으로 다른 은행 계좌의 금융거래까지 가능한 오픈뱅킹 서비스가 많은 고객님들께 편리한 금융생활을 선보이고 있다”며 “앞으로 단순히 다른 은행 계좌를 조회하고 이체하는 수준을 넘어 오픈뱅킹에 특화된 서비스와 연계상품을 출시함으로써 디지털 금융을 선도해 나가겠다”고 말했다.

