충남, 유치원·어린이집 ‘불량 급식소' 적발·행정조치

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도는 지난달 관내 유치원과 어린이집 등 집단급식소를 대상으로 위생 점검을 실시해 4개 위반업소를 적발했다고 6일 밝혔다.

점검은 최근 다른 지역 유치원에서 장출혈성대장균 감염 등 사고가 발생한 것을 염두에 두고 급식사고 예방차원에서 실시됐다.

점검대상은 충남 관내 50인 이상 유치원, 어린이집에 설치된 집단급식소 637개소로 도는 각 시·군, 소비자위생감시원, 교육지원청, 어린이급식관리지원센터와 합동 현장점검반을 꾸려 이들 집단급식소의 관리 전반을 살폈다.

이 과정에서 4개 업소는 보존식 미실시, 지하수 소독장치 미설치 등 위반사항을 지적받았다. 도는 해당 업소에 과태료를 부과하는 동시에 시설개수명령 등의 행정조치를 취한다는 방침이다.

이정구 도 저출산보건복지실장은 “건강 취약계층인 영유아에게 급식이 안전하게 제공될 수 있게 하기 위해 이번 점검을 실시했다”며 “도는 앞으로도 유치원과 어린이집의 위생 관리가 철저하게 이뤄질 수 있게 관계기관과 협력할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr