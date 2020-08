[아시아경제 온라인이슈팀] 미녀 골퍼 페이지 스피라낵이 남다른 몸매를 과시했다.

최근 스피라낵은 자신의 인스타그램에 사진과 동영상을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 골프웨어를 착장하고 포즈를 취하고 있는 모습이다.

한편 페이지 스피라낵은 소셜네트워크서비스(SNS) 인스타그램에서 무려 280만명의 팔로워를 보유한 스타다.

