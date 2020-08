속보[아시아경제 김수완 기자] 일본 수도 도쿄에서 5일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 263명 발생했다.

도쿄의 일일 확진자 수는 9일째 200명을 넘어서고 있다.

이날까지 도쿄의 누적 확진자 수는 1만4천285명이다.

도쿄도 지사는 "가정 내 감염 사례가 10% 확인됐다"며 별도 치약을 사용하는 등 가족 간 전염을 막는 데 신경을 써야 한다고 말했다.

