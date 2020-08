젝시믹스 '덕분에 챌린지' 동참 "엄지 척"

[아시아경제 최정화 기자] '젝시믹스'가 코로나19 최일선에서 고군분투하는 의료진을 응원하기 위해 ‘덕분에 챌린지’에 동참했다.

브랜드엑스코퍼레이션이 전개하는 액티브웨어 브랜드 젝시믹스는 글로벌 이커머스 전문기업 코리아센터의 지명을 받아 이번 캠페인에 참여하게 됐다. 이수연 각자대표와 젝시믹스 직원들은 공식 브랜드 SNS 채널에 캠페인 동참 모습과 ‘#덕분에캠페인’, ‘#덕분에챌린지’, ‘#의료진덕분에’ 해시태그를 업로드하며 감사의 마음을 전했다.

‘덕분에 챌린지’는 중앙재난안전대책본부가 의료진 덕분에 우리 사회가 코로나19 위기를 극복해 나가고 있다는 의미를 담아 시작한 국민 참여형 캠페인이다. 존경을 뜻하는 수어 동작을 사진이나 영상으로 촬영해 관련 해시태그를 달아 SNS에 게시하고, 다음 참여자를 지명하는 릴레이 방식으로 이어진다. 젝시믹스는 다음 캠페인 참여 주자로 ‘이루다마케팅’을 지목했다.

젝시믹스 이수연 각자대표는 “장기화되고 있는 코로나19 감염 예방을 위해 불철주야 애쓰고 계시는 의료진 및 관계자들에게 저희의 감사 메시지가 작게나마 힘이 되었으면 좋겠다"며, “어려운 시기를 함께 이겨낼 수 있도록 젝시믹스도 사회 곳곳에 많은 관심을 가지고, 도움이 필요한 곳에 힘을 더할 수 있도록 노력하겠다”라고 전했다.

최정화 기자 choijh@asiae.co.kr