우리금융 상반기 순익 6605억…"불확실성 대비 충당금 선제 반영"

전년동기比 44%↓

"일회비용 빼면 작년과 비슷"

[아시아경제 김효진 기자] 우리금융지주의 올 상반기 당기순이익이 지난해 상반기의 절반 가까이로 줄었다.

우리금융은 상반기 순이익이 6605억원으로 전년 동기 대비 44% 감소했다고 27일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파와 사모펀드 영업의 제약 등 불확실성에 대비한 비용을 선제적으로 반영한 결과로, 이 같은 일회성 비용을 제외하면 지난해와 비슷한 수준이라고 우리금융은 설명했다.

이자이익과 비이자이익으로 구성된 순영업수익은 전년 동기 대비 3.8% 감소한 3조4087억원을 달성했다. 이자이익은 상반기 중 두차례의 기준금리 인하에도 기업대출 위주 자산성장과 핵심예금 증대 등 수익구조 개선 노력의 성과로 전년 동기 대비 0.3% 증가한 2조9407억원을 기록했다.

비이자이익의 핵심인 수수료수익은 4984억원으로 지난해 같은 기간보다 11.1% 감소했다. 코로나19에 따른 '사회적 거리두기' 탓에 대면 영업이 어려웠던 탓이라고 우리금융은 분석했다.

자산건전성(은행 기준) 부문은 미래 불확실성에 대비한 거액 충당금 적립에도 고정이하여신(NPL) 비율 0.38%, 연체율 0.31%, 우량자산비율 85.4%, NPL커버리지비율 136.4%를 각각 기록해 비교적 안정적으로 관리됐다는 평가다. 최근 몇 년간 자산 포트폴리오 개선 노력과 리스크관리 중심 영업 문화의 성과로 하반기에도 안정적인 건전성 추이는 유지될 것이란 관측이다.

또 지주사 전환 이후 편입된 우리자산신탁 등 자회사들은 약 220억원 이상의 그룹 손익 기여도를 나타냈고 향후 자회사들 간의 시너지 본격화 및 포트폴리오 확대 시 손익 규모와 비중은 점차 커질 것으로 우리금융은 기대한다.

우리금융 관계자는 "역대 최저수준으로 낮아진 기준금리와 코로나19 장기화로 국내 금융산업도 큰 도전에 직면한 것이 사실"이라며 "이번 미래 손실흡수 능력 제고로 하반기에는 추가적인 일회성 비용 발생 가능성이 매우 낮아졌고, 그룹 차원의 '턴어라운드' 전략을 기반으로 한 영업력 회복과 감독당국의 내부등급법 승인으로 개선된 자본비율로 현재 시장환경을 극복해 나갈 것"이라고 말했다.

이 관계자는 아울러 "코로나19 피해 기업 지원 등 금융시스템 안정에도 기여할 뿐만 아니라 비대면 확산 등 빠르게 변화하고 있는 금융환경에 능동적으로 대처하기 위해 그룹의 디지털 역량을 강화해 고객 니즈에 맞는 향상된 서비스를 제공하는데 집중하고자 한다"고 말했다.

한편 상반기 우리금융의 자기자본이익률(ROE)은 6.04%, 총자산순이익률(ROA)은 0.41%로 집계됐다. 자회사별 실적을 보면 우리은행은 6779억원의 순이익을, 우리카드는 796억원의 순이익을 기록했다.

