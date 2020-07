[아시아경제 유병돈 기자] 제주은행 제주은행 006220 | 코스피 증권정보 현재가 3,080 전일대비 10 등락률 -0.32% 거래량 15,610 전일가 3,090 2020.07.24 15:30 장마감 close 은 올해 2분기 영업이익이 84억원으로 전년 동기 대비 9.38% 감소했다고 24일 공시했다.

같은 기간 매축은 10.32% 감소한 545억원, 당기순이익은 21.38% 줄어든 64억원을 각각 기록했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr