잭슨빌 전대 취소 이유에 트럼프 "사회적 거리두기 모범 보이려"

[아시아경제 정동훈 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음달 플로리다주 잭슨빌에서 열릴 예정이던 공화당 전당대회를 전격 취소한 이유에 대해 "모범을 보이기 위해서"라고 밝혔다.

23일(현지시간) 트럼프 대통령은 폭스뉴스의 앵커 숀 해너티와 단독 전화 인터뷰를 통해 "우리는 사람들이 너무 가까이 있는 것을 원치 않는다"면서 이같이 설명하고 자신의 결정이 '사회적 거리두기' 독려에 도움이 되길 바란다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 인터뷰 중 "코로나19라고 부르든 다른 여러 이름 중 하나로 부르든 이것은 사실상 중국 바이러스"라면서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산이 중국의 책임임을 재차 강조했다.

트럼프 대통령은 또 로이 쿠퍼 노스캐롤라이나 주지사를 겨냥해 불만을 표출했다. 공화당은 원래 노스캐롤라이나주 샬럿에서 전당대회를 열 계획이었으나 민주당 소속 쿠퍼 주지사가 사회적 거리두기 지침을 고수하자 계획을 일부 변경해 전당대회를 샬럿에서 열되 후보 수락 연설 등 주요 행사는 잭슨빌에서 열기로 했다.

트럼프 대통령은 "알다시피 우리는 노스캐롤라이나로 갔고 거기서 하기를 원했다. 준비도 모두 됐었다. 아름다운 시설을 지으려 했지만 (코로나19로) 타격을 입었다"면서 "민주당 주지사는 진짜 그렇게 대우해선 안됐다"며 쿠퍼 주지사의 행동을 비판했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr