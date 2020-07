[포토] 고개 숙인 김명환 위원장과 민주노총 지도부

김명환 민주노총 위원장과 김경자 수석부위원장, 백석근 사무총장 등 지도부가 24일 서울 중구 민주노총에서 기자회견을 열고 고개 숙여 인사하고 있다. 김 위원장은 노사정 합의안의 민주노총 내부 추인이 무산된 데 책임을 지고 사퇴할 뜻을 밝혔다. 김경자 수석부위원장, 백석근 사무총장도 동반 퇴진한다./김현민 기자 kimhyun81@

