"코로나19 영향·보수적 회계처리" 현대건설, 2분기 영업익 37%↓

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 35,700 전일대비 900 등락률 +2.59% 거래량 1,357,756 전일가 34,800 2020.07.24 14:49 장중(20분지연) close 은 올해 2분기 연결기준 영업이익이 1539억원으로 지난해 같은 기간 대비 37.2% 감소했다고 24일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 4조5442억원으로 2.9% 줄었고 당기순이익은 694억원으로 63.9% 감소했다.

1분기를 포함한 올해 상반기 영업이익은 3192억원으로 전년 동기 대비 29.1% 감소했고 매출액은 8조6030억원으로 0.5% 증가했다. 당기순이익은 2660억원으로 23.6% 줄었다.

현대건설은 지난해 같은 기간 대비 저조한 영업이익에 대해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 장기화될 것으로 예상돼 보수적으로 회계처리를 한 영향"이라고 설명했다.

상반기 수주는 파나마 메트로 3호선, 카타르 루사일 플라자 타워 PLOT3, PLOT4 공사, 한남3구역 재개발, 부산 범천 1-1구역 재개발 등 국내·외 공사로 전년 대비 61.6% 상승한 18조5574억원을 기록했다. 회사 측은 올해 연간 수주 목표 25조1000억원의 약 74%를 달성한 금액이라고 밝혔다.

수주잔고는 전년 말 대비 17.7% 상승한 66조2916억원을 기록했다. 약 3.8년치 일감이 확보돼 있다는 설명이다.

현대건설은 탄탄한 재무구조 등을 기반으로 미래 신성장동력 사업에 투자해 급격하게 변화하는 포스트 코로나 시대를 대비한다는 계획이다. 회사 측은 "최근 저탄소 및 친환경 경제에 대한 요구가 사회적으로 커지고 있는 상황에 맞춰 한국형 뉴딜 정책의 일환인 신재생 에너지 및 친환경 중심의 미래 동력을 확보할 예정"이라며 "추진 중인 주요사업으로는 수소연료전지 발전, 해상풍력, 조류발전, 오염토 정화사업 등이 있다"고 설명했다.

현대건설 관계자는 "어려운 글로벌 경제 속에서도 설계·기술·수행 등 본원적 경쟁력 강화와 미래 신성장 동력 발굴로 질적 성장을 지속할 것"이라고 말했다.

