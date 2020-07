[아시아경제 김민영 기자]Sh수협은행은 디지털 고객 확보 차원에서 젊은층의 니즈에 부합하는 잇자유적금Ⅱ를 출시했다고 24일 밝혔다.

디지털 세대의 목돈 마련을 위한 자유적금 상품으로 연 2.6%라는 파격적 금리를 내걸었다. 기존에 수협은행과 거래가 없더라도 우대금리를 쉽게 받을 수 있게 해 복잡한 우대금리 조건이 요구되는 다른 여타 금융상품과는 확실한 차별성을 갖고 있다.

국내 대표 모바일 금융 플랫폼인 토스 서비스를 통해 별도의 은행 애플리케이션(앱) 설치 없이도 간편하게 가입이 가능한 장점을 갖고 있다.

잇자유적금Ⅱ 가입시에 언제나 입출금이 가능한 '잇딴주머니통장'도 가입 가능하다. 이는 하루를 예치해도 1년 정기예금 수준인 0.75%라는 높은 이자를 주는 초저금리시대를 뛰어넘는 상품이다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr