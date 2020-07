[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 전방 000950 =광주공장 부동산 37억원가량에 양도 결정

◆ 하나금융지주 086790 =하나금융투자 2분기 잠정 매출 2조5680억원, 영업이익 1470억원

◆ 일신방직 003200 =광주1공장 32억원가량에 양도 결정

◆ 하나금융지주 086790 =보통주 1주당 500원 현금배당 결정

◆ LG디스플레이 034220 =2분기 연결기준 잠정 매출 5조3070억원, 영업손실 5170억원

◆ 기아차 000270 =2분기 연결기준 잠정 매출 11조3688억원, 영업이익 1452억원

◆ 한국단자 025540 공업=보통주 1주당 250원 현금배당 결정

◆ 하나금융지주 086790 =운영자금 및 채무상환자금 조달 위해 4000억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행 결정

◆ 코오롱글로벌 003070 =권선113-6구역 주택재개발정비사업조합에 260억원 규모 채무보증 결정

◆ 화승알앤에이 013520 =화승엑스윌 흡수합병

