[아시아경제 금보령 기자] 남아프리카공화국에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 40만명 가까이로 늘어난 가운데 사망자가 급격히 늘고 있다.

남아공은 22일(현지시간) 코로나19로 인한 사망자가 572명으로 집계되면서 누적 사망자가 5940명으로 늘었다. 남아공의 코로나19 누적확진자는 39만4948명이다.

이 가운데 코로나19 공식 사망자 집계에 포함되지 않지만 코로나19 감염과 연관성이 높은 것으로 추정되는 '초과 사망자'도 급증하고 있다.

남아공은 세계에서 코로나19 확진자 수가 다섯 번째로 많은 국가다. 아프리카 전체 확진자의 절반 이상을 차지하고 있다.

