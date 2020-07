[아시아경제 금보령 기자] 23일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 터키 중앙은행은 기준금리인 1주일 환매조건부채권(RP) 금리를 8.25%로 동결했다.

