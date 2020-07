[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 3,000 등락률 -2.22% 거래량 973,075 전일가 135,000 2020.07.23 15:30 장마감 close 은 베트남 남부 '16-2 광구' 지분 70%와 운영권을 인수했다.

23일 SK이노베이션에 따르면 SK이노베이션은 베트남 국영 석유회사 페트로베트남의 계열사인 '베트남 석유가스탐사개발공사'(PVEP)와 이 같은 내용의 계약을 체결했다.

SK이노베이션은 "16-2 광구는 향후 끄울롱 분지 내 클러스터 구축의 중심지로 기능할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

